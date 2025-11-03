Katy Perry a Bologna, l'unica data italiana è un trionfo

Ha impostato il suo show come una battaglia contro l'Intelligenza Artificiale, ma alla partenza dell'unico concerto italiano del The Lifetimes Tour, all'Unipol Arena di Bologna, Katy Perry ha dovuto combattere veramente con la tecnologia per problemi che l'hanno costretta a uno slittamento di 45 minuti. La popstar doveva entrare dal pavimento al centro del parterre ed essere sospesa in aria tra un intrico di funi, quando il meccanismo si è bloccato e sul maxischermo sono comparsi messaggi di "network error". Attesa e stupore dei fan, poi tutto si è risolto.