Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
all'Unipol Arena

Katy Perry a Bologna, l'unica data italiana è un trionfo

The Lifetimes Tour celebra una carriera costellata di hit

03 Nov 2025 - 08:56
01:30 

Ha impostato il suo show come una battaglia contro l'Intelligenza Artificiale, ma alla partenza dell'unico concerto italiano del The Lifetimes Tour, all'Unipol Arena di Bologna, Katy Perry ha dovuto combattere veramente con la tecnologia per problemi che l'hanno costretta a uno slittamento di 45 minuti. La popstar doveva entrare dal pavimento al centro del parterre ed essere sospesa in aria tra un intrico di funi, quando il meccanismo si è bloccato e sul maxischermo sono comparsi messaggi di "network error". Attesa e stupore dei fan, poi tutto si è risolto.

Oltre 25 pezzi in scaletta, scenografie avvincenti, outfit a tema, Katy Perry - personaggio di un videogioco che affronta le forze del male - interagisce a lungo con i fan (che le dedicano in coro "Sei bellissima"), ne chiama tre sul palco e parla in videochiamata con i nonni di un ragazzo di Roma, "vola" sul pubblico e cavalca anche una farfalla gigante sulle note di 'Roar'. Fumi, luci e proiezioni digitali trasformano il palco a forma di 8, il simbolo dell'infinito - una scelta pensata perché l'esperienza possa coinvolgere tutti e sia totalmente immersiva - in un tableau fantascientifico.

katy perry
video evidenza