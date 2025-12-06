Kate: "ll Natale è il momento in cui riscoprire la connessione"

Assenti Carlo e Camilla, ma il messaggio della serata è arrivato forte: il Natale, ricorda Kate, è il momento in cui riscoprire la connessione, rallentare e riconoscere il valore del tempo donato. Dalle navate di Westminster la Principessa ha trasformato ancora una volta il suo concerto natalizio in un invito a tendere la mano, perché l'amore, nelle sue infinite forme, resta la forza che unisce davvero.