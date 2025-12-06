Kate: "ll Natale è il momento in cui riscoprire la connessione"

La Principessa del Galles guida ancora una volta l'evento natalizio che porta la sua firma dal 2021, trasformando la serata in un invito alla solidarietà e al valore del tempo condivisodi Viviana Guglielmi
Un ingresso che vuole mandare un messaggio chiaro: William e Kate, con George, Charlotte e Louis, guidano il "Together at Christmas", l'appuntamento ideato proprio dalla Principessa del Galles, che dal 2021 firma personalmente questa iniziativa diventata ormai un simbolo del suo impegno sociale. Una presenza compatta, in un momento in cui ogni loro apparizione assume un significato particolare. La futura regina ha accolto il pubblico dell'Abbazia con un look già indossato, il cappotto verde bosco firmato Catherine Walker, impreziosito da un nuovo colletto di pelliccia ecologica. Un dettaglio che conferma la sua predilezione per uno stile sobrio ma distintivo, capace di rinnovarsi senza clamore.
Accanto a lei, i tre figli elegantissimi hanno accompagnato i genitori all'interno dell'Abbazia dando vita a un'immagine di famiglia coesa che ben si intreccia con lo spirito dell'iniziativa. Durante la serata l'evento ha alternato musica, letture e testimonianze dedicate ai volontari e a chi, ogni giorno, sostiene le comunità in silenzio. Tra gli ospiti, la presenza più attesa era quella di Kate Winslet, salutata con calore dalla Principessa.
Assenti Carlo e Camilla, ma il messaggio della serata è arrivato forte: il Natale, ricorda Kate, è il momento in cui riscoprire la connessione, rallentare e riconoscere il valore del tempo donato. Dalle navate di Westminster la Principessa ha trasformato ancora una volta il suo concerto natalizio in un invito a tendere la mano, perché l'amore, nelle sue infinite forme, resta la forza che unisce davvero.