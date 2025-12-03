Logo Tgcom24
un thriller francese un po' commedia

Jodie Foster torna al cinema con "Vita privata"

L'attrice recita in perfetto francese in un film di Rebecca Zlotowski, un po' thriller psicologico un po' commedia

di Silvia Carrera
03 Dic 2025 - 14:59
01:32 

Una morte misteriosa, una psicanalista che non si arrende. Jodie Foster torna al cinema con "Vita privata", un film francese di Rebecca Zlotowski, un po' thriller psicologico un po' commedia, in cui l'attrice recita in perfetto francese la parte di una dottoressa fredda e distaccata che non crede al suicidio di una sua paziente. "Sono un'altra - ha detto Jodie Fister - più delicata e più nervosa, e così mi avvicino al mio personaggio". Camalentica e irrefrenabile, l'attrice ancora una volta con questo ruolo riesce a incantare.

jodie foster