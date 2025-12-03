Una morte misteriosa, una psicanalista che non si arrende. Jodie Foster torna al cinema con "Vita privata", un film francese di Rebecca Zlotowski, un po' thriller psicologico un po' commedia, in cui l'attrice recita in perfetto francese la parte di una dottoressa fredda e distaccata che non crede al suicidio di una sua paziente. "Sono un'altra - ha detto Jodie Fister - più delicata e più nervosa, e così mi avvicino al mio personaggio". Camalentica e irrefrenabile, l'attrice ancora una volta con questo ruolo riesce a incantare.