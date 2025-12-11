Lo jodel svizzero diventa Patrimonio Unesco

Dopo la cucina italiana, anche lo jodel è stato inserito nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell'Unesco durante un incontro a Nuova Delhi, in India. Lo jodel è cantato anche in Austria e Germania, ma la Svizzera, pur avendo collaborato con la Francia per far riconoscere dall'Unesco la tradizione orologiera meccanica del Giura nel 2020, ha perseguito questa candidatura in modo indipendente. In Svizzera lo jodel viene tramandato in famiglia, nei club, nelle scuole di musica o semplicemente tra cantanti. Oltre 12mila jodeler sono membri di uno dei 711 gruppi dell'Associazione Federale di Jodel del Paese.