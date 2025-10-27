Logo Tgcom24
Jo Squillo: Giorgio Armani Crossroads torna con una nuova stagione

Per il quinto anno consecutivo, Giorgio Armani Crossroads torna a dare voce a donne forti, consapevoli e protagoniste della propria evoluzione personale e professionale.

27 Ott 2025 - 22:15
