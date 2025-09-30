Logo Tgcom24
Jo Squillo: Genny, la collezione Spring-Summer 2026

La visione di un'orchidea come un disegno armonico nello spazio. È luce nella vita il pensiero creativo di Sara Cavazza Facchini: sfila la collezione Genny.

30 Set 2025 - 06:00
