Jo Squillo: Ferrari, la collezione Spring-Summer 2026

Nell'Officina, il fare è risultato di concentrazione e sintesi. Le idee diventano realtà attraverso le mani che plasmano la materia per darle forma e funzione.

27 Ott 2025 - 22:22
11:04 