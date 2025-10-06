Logo Tgcom24
Modamania
ETRO

Jo Squillo: Etro, la collezione Spring-Summer 2026

Abiti fluidi che raccontano l'energia primordiale e indomabile. È un rito liberatorio la collezione pensata da Marco De Vincenzo: sfila Etro.

06 Ott 2025 - 02:10
11:55 

