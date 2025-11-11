Logo Tgcom24
Jo Squillo: Ermanno Scervino, la collezione Spring-Summer 2026

Figure femminili che abitano alla luce e attraversano le trasparenze: uscita da una cartolina di Capri è estate. Sfila la collezione Ermanno Scervino.

11 Nov 2025 - 10:47
12:59 