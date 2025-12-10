Logo Tgcom24
Modamania
Dior

Jo Squillo: Dior, la collezione Spring-Summer 2026

Per osare entrare nella maison Dior è necessario entrare in empatia con la sua storia, essere disposti a decifrarne il linguaggio e avere la determinazione di racchiudere tutto questo in una scatola.

10 Dic 2025 - 21:05
09:00 