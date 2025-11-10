Logo Tgcom24
Jo Squillo: Chanel, la collezione End of Year "From Dream to Reality"

Una collezione che trasforma l'immaginazione in luce, e il sogno in materia preziosa.

10 Nov 2025 - 10:30
00:58 