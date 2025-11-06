Logo Tgcom24
Jo Squillo: Antonio Marras, la collezione Spring-Summer 2026

Il diario di viaggio racconta la scoperta di una cultura e di una terra: la sua Sardegna. Cosparsa di libri, di sale e passione: è la passerella di Antonio Marras.

06 Nov 2025 - 17:53
