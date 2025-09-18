Jennifer Lopez tra l'emozione per "Il bacio della donna ragno" e la delusione per "Evita"

Aspettava un ruolo così da tutta la vita e ora il momento, finalmente, è arrivato. Jennifer Lopez pronta a emozionare il pubblico, di nuovo al cinema questa volta in un musical. "Il bacio della donna ragno", in arrivo, è "il ruolo più impegnativo di sempre" ha dichiarato lei, commossa, alla première.

Un traguardo raggiunto dopo tanti - sofferti - no. La ferita che brucia ancora per un biopic entrato nella storia "Evita" del 1996 con Madonna nei panni della protagonista.