Tv & spettacolo
di nuovo al cinema

Jennifer Lopez tra l'emozione per "Il bacio della donna ragno" e la delusione per "Evita"

Dopo tanti film, successi, palchi e red carpet ora è pronta"a coronare il suo sogno

di Maria Vittoria Corà
18 Set 2025 - 19:54
01:31 

Aspettava un ruolo così da tutta la vita e ora il momento, finalmente, è arrivato. Jennifer Lopez pronta a emozionare il pubblico, di nuovo al cinema questa volta in un musical. "Il bacio della donna ragno", in arrivo, è "il ruolo più impegnativo di sempre" ha dichiarato lei, commossa, alla première.
Un traguardo raggiunto dopo tanti - sofferti - no. La ferita che brucia ancora per un biopic entrato nella storia "Evita" del 1996 con Madonna nei panni della protagonista.

