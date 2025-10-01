Logo Tgcom24
Spettacolo
dal 9 ottobre in sala

Jared Leto al cinema con "Tron: Ares"

Dal 9 ottobre il terzo capitolo della saga fantascientifica targata Disney che ha debuttato nel 1982

di Michelangelo Iuliano
01 Ott 2025 - 13:58
01:39 

Ha raccontato l'epica quasi mistica dell'incontro tra il reale e il virtuale fin dal primo capitolo, un cult datato 1982. Ora la saga cinematografica di "Tron" torna in sala con un nuovo capitolo, "Tron: Ares" e un nuovo immaginifico protagonista, con lo sguardo e il carisma di Jared Leto. Nel film Leto è "Ares", un programma altamente sofisticato che viene mandato dal mondo digitale a quello reale per compiere una delicata missione, segnando il primo "incontro ravvicinato" tra l'umanità ed esseri dotati di Intelligenza artificiale.

