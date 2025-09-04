Jannik Sinner si diverte con il team: momenti di relax prima del match con Musetti

Poco prima della sfida contro Musetti agli US Open, poi vinta in tre set, Jannik Sinner ha condiviso un momento di leggerezza con il suo staff. In palestra, il numero uno del mondo ha giocato a calcio con una pallina, poi ha scherzato con i coach Simone Vagnozzi, Darren Cahill e l'osteopata Andrea Cipolla. In un siparietto divertente, ha sfilato le scarpe a Cipolla e le ha lanciate fuori dalla stanza. La scena è stata pubblicata sui canali ufficiali del torneo e ha fatto rapidamente il giro dei social.