Italiano sequestrato a New York, spunta un altro uomo

La polizia di New York ha arrestato una seconda persona per il sequestro e la tortura dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riporta il New York Daily News, sottolineando che l'uomo si è consegnato alle autorità ed è stato interrogato. Gli agenti ritengono che abbia aiutato il trader di criptovalute John Woeltz nel sequestro. La madre di Woelz aveva dichiarato che suo figlio è un fan della prima ora delle criptovalute e che è stato ingannato e corrotto da un altro trader di criptovalute che lo ha isolato dalla famiglia e che potrebbe essere la mente di quanto accaduto.