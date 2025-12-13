Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
DATI CGIA MESTRE

Italia quarto Paese al mondo per export

Nel terzo trimestre 2025 siamo balzati al quarto posto tra i Paesi G20 per un valore di quasi 190 miliardi di dollari."

13 Dic 2025 - 12:41
01:34 

Ora ci precedono solo la Cina (944 miliardi), gli Usa (547) e la Germania (453). Nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni italiane sono tornate a crescere del 3,6% rispetto a un anno fa

video evidenza