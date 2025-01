Italia-Arabia Saudita, Meloni: "Intese per circa 10 miliardi di dollari"

"L'Arabia Saudita è un attore chiave sulla normalizzazione della questione mediorientale e la soluzione di due stati", così Giorgia Meloni durante l'incontro con il principe ereditario saudita. Una visita che per la premier rappresenta un'occasione per stringere nuovi rapporti economici. Firmati accordi per 10 miliardi di euro, dalla difesa all'energia.