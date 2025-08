Israele, scontro Netanyahu-Idf sull'occupazione di Gaza

"Il dado è tratto. Puntiamo alla conquista completa della Striscia di Gaza e alla sconfitta di Hamas", fa sapere un alto funzionario israeliano, ma lo Stato ebraico adesso deve fare i conti con una profonda spaccatura interna: quella tra il potere politico e quello militare, tra il premier Netanyahu e il capo di Stato maggiore Zamir. Divergenze che sono scoppiate dopo una riunione tra i due, come riporta il "Times of Israel". Il primo ministro vuole completare la conquista di Gaza, di cui l'Idf controlla circa il 75%, anche se questo dovesse portare alla morte degli ostaggi ancora vivi, mentre Zamir è contrario all'acquisizione dell'intera Striscia e ritiene che ci vorrebbero anni per bonificare tutte le infrastrutture di Hamas.