Israele schiera i tank per l'invasione di Gaza City

Centinaia di carri armati dell'Idf sono schierati al confine settentrionale con la Striscia di Gaza pronti a una massiccia avanzata, riferiscono fonti militari. "Gaza City è un castello di carte. Lo skyline sta cambiando", è il commento sinistro del ministro della Difesa Israel Katz, in riferimento agli attacchi dell'aeronautica militare israeliana. Dopo gli edifici più alti dell'area metropolitana - l'Idf ne ha fatti brillare tre in poche settimane, definendoli "covi di Hamas" - i raid in queste ore hanno distrutto un plesso dell'università islamica, utilizzato per ospitare i palestinesi sfollati. Almeno 32 persone sono morte solo a Gaza City.