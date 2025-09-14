Israele schiera i tank per l'invasione di Gaza City

"La città è un castello di carte, lo skyline sta cambiando", commenta il ministro della Difesa Israel Katzdi Luca Pesante
Centinaia di carri armati dell'Idf sono schierati al confine settentrionale con la Striscia di Gaza pronti a una massiccia avanzata, riferiscono fonti militari. "Gaza City è un castello di carte. Lo skyline sta cambiando", è il commento sinistro del ministro della Difesa Israel Katz, in riferimento agli attacchi dell'aeronautica militare israeliana. Dopo gli edifici più alti dell'area metropolitana - l'Idf ne ha fatti brillare tre in poche settimane, definendoli "covi di Hamas" - i raid in queste ore hanno distrutto un plesso dell'università islamica, utilizzato per ospitare i palestinesi sfollati. Almeno 32 persone sono morte solo a Gaza City.
