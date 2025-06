Israele, il ruolo chiave del Mossad nell'attacco contro l'Iran

Anni di preparazione per un attacco avvenuto in poche ore: il ruolo chiave del Mossad - i servizi segreti israeliani - nel raid contro l'Iran. Un'operazione coordinata grazie a una base segreta di droni costruita vicino Teheran, che ha permesso di colpire postazioni missilistiche e siti strategici dall'interno del territorio iraniano, e non solo dai blitz dei caccia bombardieri.