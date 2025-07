Israele, è il "Witkoff day". L'inviato speciale di Trump incontra Netanyahu

Donald Trump chiede la resa di Hamas e sanziona alcuni membri dell’Autorità Nazionale Palestinese e dell'OLP per il mancato rispetto degli impegni sul processo di pace. La crisi umanitaria a Gaza finirà velocemente se hamas si arrende e libera tutti gli ostaggi, ha scritto il presidente, profondamente turbato, si dice, dalle immagini in arrivo dalla Striscia. Ecco allora la trasferta in Israele dell'inviato speciale della casa bianca Steve Witkoff, che arriva dopo l'ennesimo fallimento dei negoziati indiretti in Qatar tra lo stato ebraico e il movimento terrorista palestinese. A Gerusalemme, Witkoff è stato accolto da una manifestazione delle famiglie degli ostaggi prima dell'incontro con Netanyahu. Sul tavolo, i prossimi passi per riavviare le trattative su cessate-il-fuoco e rilascio degli ostaggi, ma soprattutto l'ampliamento urgente dell'accesso all'assistenza umanitaria per la popolazione civile di Gaza. Non manca, per Witkoff, un sopralluogo nei centri di distribuzione degli aiuti gestiti da un ente statunitense.