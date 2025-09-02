Israele, continuano gli attacchi su Gaza

Continuano gli attacchi israeliani su Gaza. Sono almeno 40 i morti dei bombardamenti nelle ultime ore. Colpiti anche gli sfollati di Deir al Balah, nel centro della Striscia, mentre sono ormai pronti i riservisti chiamati dal governo israeliano per l'assalto finale.



Un'operazione che si configura problematica per i vertici militari e che è stata alla base di una riunione di gabinetto dal clima incandescente in cui sarebbero volati insulti tra il capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir e il premier. Netanyahu ha ordinato lo stop alle conferenze stampa sull'offensiva, ritenendo che abbiano un impatto negativo sul morale dei soldati. "Le discussioni si facciano a porte chiuse, avrebbe detto secondo indiscrezioni, ma in pubblico dobbiamo avere il pugno di ferro ed essere uniti".

