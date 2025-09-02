Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Tel-Aviv prepara i riservisti

Israele, continuano gli attacchi su Gaza

Almeno 40 morti dopo i recenti bombardamenti. L'ultima operazione alla base della tensione nella riunione del gabinetto di guerra

di Paola Nurnberg
02 Set 2025 - 13:11
01:28 

Continuano gli attacchi israeliani su Gaza. Sono almeno 40 i morti dei bombardamenti nelle ultime ore. Colpiti anche gli sfollati di Deir al Balah, nel centro della Striscia, mentre sono ormai pronti i riservisti chiamati dal governo israeliano per l'assalto finale. 
 
Un'operazione che si configura problematica per i vertici militari e che è stata alla base di una riunione di gabinetto dal clima incandescente in cui sarebbero volati insulti tra il capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir e il premier. Netanyahu ha ordinato lo stop alle conferenze stampa sull'offensiva, ritenendo che abbiano un impatto negativo sul morale dei soldati. "Le discussioni si facciano a porte chiuse, avrebbe detto secondo indiscrezioni, ma in pubblico dobbiamo avere il pugno di ferro ed essere uniti". 
 

israele
striscia gaza
gaza
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri