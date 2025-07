Israele bombarda Damasco durante la diretta tv, la giornalista scappa dallo studio

Un nuovo raid dell'aviazione israeliana ha preso di mira la capitale siriana Damasco. Lo rivela l'agenzia di stampa siriana "Sana". L'emittente israeliana "Channel 12" ha inoltre riferito di attacchi nei pressi del palazzo della presidenza siriana a Damasco. "I colpi più pesanti sono partiti”, dice il ministro della Difesa Israel Katz pubblicando un video della televisione siriana che mostra un conduttore sorpreso da un attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco, mentre la tv di Stato ha riferito di raid vicino al quartier generale del ministero della Difesa. Una forte esplosione è stata avvertita nella capitale. Katz in precedenza aveva avvertito il regime di Damasco di pesanti attacchi se le forze del regime non si fossero ritirate da Sweida, una città drusa nel sud. Mentre Netanyahu ha poi esortato i drusi israeliani a non attraversare il confine con la Siria ed ha descritto la situazione a Sweida, una città a maggioranza drusa nel sud della Siria, come "molto grave". Gli scontri sono continuati in città anche oggi.