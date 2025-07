Durante un'immersione alle Isole Tremiti, i sub dell’Easy Diver di Cattolica, con il Tremiti Diving Center, hanno salvato un cavalluccio marino finito in una rete da pesca. Una volta liberato, i subacquei hanno messo il cavalluccio in una bottiglia riempita con acqua di mare e lo hanno riportato nel luogo esatto da cui era stato accidentalmente prelevato.