Turisti e appassionati si sono avvicinati per foto e video alla lava del vulcano a Grindavik, in Islanda L'attività eruttiva è iniziata il 16 luglio e ha provocato l'evacuazione forzata dei residenti locali e della famosa spa geotermica Blue Lagoon. Grindavik è stata ripetutamente colpita dall'attività vulcanica dal novembre 2023, quando il vulcano che si trova in zona si è risvegliato dopo circa 800 anni di inattività.