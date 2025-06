Irlanda del Nord, ecco come appare Ballymena dopo la seconda notte di scontri

Quattro persone sono state arrestate dopo la seconda notte di scontri a Ballymena nell'Irlanda del Nord sulla scia della furia scatenatasi in seguito a un caso di tentato stupro in cui risulterebbero implicati due adolescenti d'origine straniera. Almeno 17 agenti di polizia sono rimasti feriti dopo gli attacchi condotti da quella che è stata definita come "una folla urlante" armata "con fuochi d'artificio, pietre e bombe molotov".