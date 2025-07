Iran, i musulmani sciiti celebrano l'Ashura

I musulmani sciiti di tutto l'Iran hanno partecipato ai rituali dell'Ashura. Nella capitale Teheran, i partecipanti al lutto sono scesi in strada e hanno commemorato il martirio dell'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto, con elegie, battendosi il petto e autoflagellandosi con catene. L'Ashura ha un profondo significato religioso e storico per gli sciiti, poiché segna la battaglia di Karbala del 680 d.C., in cui l'Imam Hussein, insieme alla sua famiglia e ai suoi compagni, fu ucciso dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al califfato omayyade, consolidando la scissione tra l'Islam sunnita e quello sciita.