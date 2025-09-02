Logo Tgcom24
Inter, il primo saluto di Akanji ai tifosi nerazzurri

Il centrale svizzero arrivato a Milano in prestito dal Manchester City

02 Set 2025 - 09:40
00:28 

Al termine delle visite mediche per l’idoneità sportiva al Coni, Manuel Akanji si è fermato qualche istante a salutare un gruppetto di tifosi neroazzurri accorsi per accogliere il centrale svizzero arrivato all'Inter in prestito dal Manchester City.

