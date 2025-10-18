Logo Tgcom24
Intelligenza artificiale, Bellucci a Tgcom24: "E' una trasformazione epocale"

Intervista al direttore accademico dell'Università della Pace di Roma: "Serve consapevolezza e capire la qualità di quello che sta accadendo"

18 Ott 2025 - 12:07
09:47 

"L'Intelligenza artificiale è una trasformazione epocale che porterà un' accelerazione violentissima in quasi tutti i campi, come la salute o la ricerca di base in generale". Così Sergio Bellucci, direttore accademico dell'Università della Pace di Roma al Tgcom24: "L'umanità è in grado di gestire questa tecnologoa e possiamo metterla sotto controllo. Se sapremo controllarla il futuro sarà bellissimo".

 

