INGENTI DANNI

Inondazioni in Croazia, colpite diverse città costiere

Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito in particolare le zone di confine tra Slovenia e Croazia, in particolare la penisola istriana

04 Set 2025 - 09:50
00:43 

Diverse città costiere della Croazia sono state colpite da inondazioni a causa di violente tempeste e forti piogge. Le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito in particolare le zone di confine tra Slovenia e Croazia, in particolare la penisola istriana. Nella città croata di Novigrad, una casa di riposo, una scuola elementare e un palazzetto dello sport sono stati allagati. Molti residenti, insieme ai servizi di emergenza, hanno aiutato a riparare i danni.

