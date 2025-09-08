Inghilterra, la facciata della chiesa crolla all'improvviso

Un crollo improvviso che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. In Inghilterra, a Cleckheaton, nel West Yorkshire, la facciata di una chiesa vittoriana ha ceduto improvvisamente. Come si vede dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza, detriti e macerie finiscono in strada a pochi metri dai passanti. Per fortuna non ci osno stati feriti. L'edificio, originariamente costruito come chiesa nel 1850, era utilizzato di recente come location per matrimoni con il nome di "The Monal".