Ingegneri, informatici, economisti: i profili più cercati dalle aziende

Ingegneri, informatici, economisti e matematici, ma anche diplomati tecnici e periti meccanici: è questo che cercano le imprese italiane per rispondere ai cambiamenti che stanno rivoluzionando il mondo del lavoro. Dal 2025 al 2029 le nostre aziende avranno bisogno di almeno 2 milioni e 300mila lavoratori, mentre - fra pubblico e privato - le stime per i prossimi 5 anni si aggirano sui 3 milioni e 300mila profili.