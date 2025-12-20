Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti

Più di 800mila italiani sono a letto con la febbre e quasi 5 milioni l'hanno già presa dall'inizio della sorveglianza, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Il picco dell'influenza stagionale è atteso proprio durante le feste, tra Natale e Capodanno, complici anche cenoni e spostamenti. Si chiama K ed è il nome della variante che circola quest'anno. Dopo aver colpito Australia, Canada e Inghilterra, adesso è arrivata nel nostro Paese.