Salute
ARRIVATA ANCHE IN ITALIA

Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti

Il picco"stagionale è atteso durante le feste, tra Natale e Capodanno

20 Dic 2025 - 13:13
01:27 

Più di 800mila italiani sono a letto con la febbre e quasi 5 milioni l'hanno già presa dall'inizio della sorveglianza, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Il picco dell'influenza stagionale è atteso proprio durante le feste, tra Natale e Capodanno, complici anche cenoni e spostamenti. Si chiama K ed è il nome della variante che circola quest'anno. Dopo aver colpito Australia, Canada e Inghilterra, adesso è arrivata nel nostro Paese. 

  

 

  

 

