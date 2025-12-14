Influenza, crescono i contagi: allerta per un nuovo ceppo

Si chiama K ed è il nome della variante influenzale che circola quest'anno. In Australia ha già allungato la stagione influenzale di un mese. Dopo aver colpito Canada e Inghilterra, adesso sta arrivando in Italia. Ma nessun allarme, si cura con il paracetamolo e nella maggior parte dei casi in una settimana passa. Ma come ogni anno sotto Natale è boom di influenza. Sono già 4 milioni gli italiani contagiati. Solo negli ultimi 7 giorni, circa 700mila persone sono rimaste a letto con febbre e virus respiratori e/o intestinali.