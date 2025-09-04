Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SETTE DISPERSI

Indonesia, trovato l'elicottero precipitato nel Borneo: recuperato un corpo

A bordo del velivolo viaggiavano otto persone: due membri dell'equipaggio e sei passeggeri. Sette risultano ancora dispersi

04 Set 2025 - 11:47
00:57 

Una squadra di soccorso indonesiana ha raggiunto il relitto di un elicottero caduto il primo settembre nelle foreste del Borneo. Durante le operazioni è stato recuperato un corpo. A bordo del velivolo, un Airbus BK117 D-3 della compagnia Eastindo Air, viaggiavano otto persone: due membri dell’equipaggio e sei passeggeri. Sette risultano ancora dispersi. Le ricerche sono complicate dal maltempo e dal calare dell'oscurità, ha dichiarato l'Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri