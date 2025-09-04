Indonesia, trovato l'elicottero precipitato nel Borneo: recuperato un corpo

Una squadra di soccorso indonesiana ha raggiunto il relitto di un elicottero caduto il primo settembre nelle foreste del Borneo. Durante le operazioni è stato recuperato un corpo. A bordo del velivolo, un Airbus BK117 D-3 della compagnia Eastindo Air, viaggiavano otto persone: due membri dell’equipaggio e sei passeggeri. Sette risultano ancora dispersi. Le ricerche sono complicate dal maltempo e dal calare dell'oscurità, ha dichiarato l'Agenzia nazionale per la ricerca e il soccorso.