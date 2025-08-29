Logo Tgcom24
TENSIONE ALLE STELLE

Indonesia, polizia investe e uccide un fattorino a Giacarta: scoppia la rivolta

La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla

29 Ago 2025 - 16:45
02:36 

Tensione alle stelle a Giacarta, capitale dell'Indonesia, dopo che un fattorino sarebbe stato investito da un blindato della polizia durante gli scontri tra la polizia antisommossa e gli studenti che protestavano contro i sussidi dei parlamentari. I manifestanti hanno marciato verso il quartier generale della Brigata Mobile della Polizia Nazionale, nel centro di Giacarta, e alcuni hanno tentato di assaltare il complesso. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Un gruppo di manifestanti inferociti ha dato fuoco a una stazione di polizia e ad alcune auto parcheggiate vicino al complesso. Hanno anche distrutto la segnaletica stradale e altre infrastrutture, causando il blocco del traffico nella zona. Il presidente Prabowo Subianto ha fatto appello alla calma e ha espresso le sue condoglianze in un discorso televisivo.

