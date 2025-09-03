Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
BLOCCATI DALLE ALLUVIONI

India, ondata di maltempo: decine di cani in pericolo

Le squadre di soccorso hanno evacuato migliaia di persone e animali dalle case colpite dall'alluvione

03 Set 2025 - 15:18
01:28 

Piogge torrenziali e fiumi in piena hanno provocato inondazioni in molte zone dell'India settentrionale, sconvolgendo la vita e i mezzi di sussistenza della popolazione e causando ingenti danni alle colture e al bestiame nelle zone di confine con il Pakistan. I fiumi Sutlej, Beas e Ravi, ingrossati dalle forti piogge, hanno inondato gran parte del Punjab, paralizzando il traffico ferroviario e stradale e costringendo alla chiusura delle scuole. Il maltempo ha causato almeno 30 vittime nello Stato. Le squadre di soccorso, supportate dall'esercito e dai servizi di risposta alle catastrofi, hanno evacuato migliaia di persone dalle case colpite dall'alluvione, hanno riferito i funzionari. Le autorità hanno allestito campi di soccorso che forniscono cibo, riparo e assistenza medica nei villaggi dello Stato colpiti dall'alluvione. A Mayur Vihar, nella zona est di Delhi, decine di cani sono in pericolo. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri