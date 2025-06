India, nave portacontainer va a fuoco al largo del Kerala

In India una nave portacontainer ha preso fuoco al largo delle coste del Kerala, nel sud del Paese. Per evitare un potenziale disastro ecologico, secondo quanto riferito dalle autorità di Nuova Delhi, la guardia costiera indiana lavora per cercare di rimorchiare la nave. L'attenzione rimane concentrata sulle operazioni di spegnimento e sul tentativo di impedire alla nave di andare alla deriva verso la costa indiana.