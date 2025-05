India, le piogge monsoniche colpiscono Mumbai in anticipo: forti disagi in tutta la città

La stagione dei monsoni è arrivata in anticipo a Mumbai, la capitale finanziaria dell'India, dove forti piogge hanno già causato disagi e allagamenti. Secondo i meteorologi, le precipitazioni sono iniziate circa due settimane prima rispetto al consueto inizio previsto per l'inizio di giugno nello stato sud-occidentale del Maharashtra. Mentre le piogge sono accolte con favore dagli agricoltori per l'irrigazione dei raccolti, ogni anno provocano gravi disagi nei centri urbani, mettendo in crisi il sistema di trasporti e le infrastrutture cittadine.