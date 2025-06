India, alluvioni devastano l'area nord-orientale del Paese: oltre 400mila sfollati

Piogge torrenziali stanno causando inondazioni diffuse nello stato nord-orientale dell'India. Oltre 400mila persone sono state colpite dalle incessanti precipitazioni che hanno messo in ginocchio ampie aree della regione. Nel distretto di Golaghat, in Assam, i residenti si muovono con difficoltà tra le case sommerse, testimoniando la gravità della situazione. Le piogge monsoniche, cadute senza sosta negli ultimi quattro giorni, hanno provocato frane e decine di vittime, inclusi tre soldati dell'esercito indiano nello stato del Sikkim. La regione è in piena emergenza, con i soccorsi che operano per gestire l'impatto del maltempo.