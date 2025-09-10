Incursione di attivisti proPal alla cena di Trump

L’incontro era un’occasione per ribadire la linea dura dell’amministrazione contro la criminalità e per rivendicare i miglioramenti sul fronte della sicurezza nella capitale. Ma gli attivisti del movimento pacifista "Codepink" hanno rovinato i piani, intonando cori come “Free Palestine” e “Free DC”. Nel mirino del gruppo le politiche di Trump, accusato di “terrorizzare le comunità di Washington” e di “terrorizzare Gaza”.