Incursione di attivisti proPal alla cena di Trump

Al grido di "Free Palestine" e "Free DC" alcuni esponenti del gruppo pacifista "Codepink"
Una cena di gala a Washington a cui partecipava Donald Trump è stata interrotta da un gruppo di manifestanti pro-Palestina. L’episodio è avvenuto in un ristorante non lontano dalla Casa Bianca, dove c'erano anche il vicepresidente JD Vance, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario di Stato Marco Rubio.
L’incontro era un’occasione per ribadire la linea dura dell’amministrazione contro la criminalità e per rivendicare i miglioramenti sul fronte della sicurezza nella capitale. Ma gli attivisti del movimento pacifista "Codepink" hanno rovinato i piani, intonando cori come “Free Palestine” e “Free DC”. Nel mirino del gruppo le politiche di Trump, accusato di “terrorizzare le comunità di Washington” e di “terrorizzare Gaza”.
La protesta si è svolta principalmente all’esterno del locale, anche se alcuni dimostranti sono riusciti a entrare e a interrompere brevemente i lavori della serata.
