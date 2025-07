Incubo tsunami, le prime onde colpiscono il Giappone, le Hawaii e l'Alaska

Dal Giappone alle Hawaii le sirene per l'allerta tsunami hanno risuonato in tutto il Pacifico dopo il terremoto in Russia.

Le coste giapponesi, le prime a essere colpite, sono strettamente sorvegliate. Questa è la prefettura di Ibaraki, a nordest di Tokyo, che conosce bene la paura, dopo il violento terremoto del 2011 e il devastante tsunami che ne seguì, colpendo la centrale nucleare di Fukushima, anche oggi evacuata.