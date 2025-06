Incidente shock per un operaio che stava lavorando alla manutenzione di un semaforo a un incrocio di Denham Springs, in Louisiana, negli Stati Uniti. Un camion ha urtato e rovesciato il cestello della gru facendolo rimanere sospeso nel vuoto. Per fortuna l'imbracatura ha evitato che l'elettricista, poi aiutato a scendere da un collega, cadesse rovinosamente sull'asfalto.