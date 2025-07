Inchiesta urbanistica a Milano, il sindaco Beppe Sala a un bivio

Prima un bilancio degli ultimi 15 anni spesi al servizio della città, a partire dai tempi dell'expo, poi la scelta: lasciare Palazzo Marino o resistere. Cresce l'attesa per la sorte del sindaco di Milano. Di certo, anche dopo essere stato indagato nell'ambito dell'inchiesta sull’urbanistica, Beppe Sala non intende semplicemente galleggiare per i prossimi due anni. Se dovesse decidere di restare punterà al rilancio con un programma in 5 punti: dal verde all'urbanistica, al piano casa, alla questione San Siro. Il sindaco ne ha parlato nel pomeriggio con i vertici del pd milanese, confermando la volontà di procedere alla vendita dello stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan.