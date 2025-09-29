Incendiano rifiuti nella Riserva delle Saline di Trapani: coniugi arrestati

Il video registrato dalla Guardia Costiera dopo le segnalazioni di diversi cittadini
Gli uomini della Guardia Costiera di Trapani hanno tratto in arresto due coniugi trapanesi, colti in flagrante mentre davano fuoco a rifiuti speciali nei pressi della Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Le immagini girate dai militari mostrano i due intenti ad appiccare le fiamme nell’area, già trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. L’arresto, eseguito per il reato di combustione illecita di rifiuti, è arrivato a seguito di numerose segnalazioni di cittadini per abbandono e roghi nell’area. I due coniugi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati posti ai domiciliari.
