IL VIDEO CHE LI INCASTRA

Incendiano rifiuti nella Riserva delle Saline di Trapani: coniugi arrestati

Il video registrato dalla Guardia Costiera dopo le segnalazioni di diversi cittadini

29 Set 2025 - 16:46
00:55 

Gli uomini della Guardia Costiera di Trapani hanno tratto in arresto due coniugi trapanesi, colti in flagrante mentre davano fuoco a rifiuti speciali nei pressi della Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Le immagini girate dai militari mostrano i due intenti ad appiccare le fiamme nell’area, già trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. L’arresto, eseguito per il reato di combustione illecita di rifiuti, è arrivato a seguito di numerose segnalazioni di cittadini per abbandono e roghi nell’area. I due coniugi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati posti ai domiciliari.

