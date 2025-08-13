Logo Tgcom24
decine di roghi

Incendi in Albania: muore anziano, evacuati turisti e villaggi

Sono stati mobilitati oltre mille uomini tra vigili del fuoco, esercito e personale locale

13 Ago 2025 - 14:18
01:50 

Un uomo di 80 anni è morto nel sud dell'Albania dopo aver acceso un fuoco nel proprio cortile: il rogo si è rapidamente propagato nell’area circostante. L’incidente è avvenuto in un villaggio del distretto di Gramsh, a circa 80 km a sud di Tirana, mentre il Paese è alle prese con decine di incendi boschivi. Mercoledì erano attivi almeno 30 roghi, che minacciano abitazioni e foreste. Evacuati residenti in quattro villaggi della zona di Polican, nel centro del Paese, vicino a un ex deposito militare. In fuga anche i turisti dalla sorgente del Blue Eye, meta naturalistica nel sud-ovest, ora circondata dalle fiamme. Sono stati mobilitati oltre mille uomini tra vigili del fuoco, esercito e personale locale.

