Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha chiesto al capo delle Idf Eyal Zamir di schierare l'esercito per contribuire a combattere gli incendi che divampano sulle colline di Gerusalemme. "Siamo in un'emergenza nazionale e dobbiamo concentrare tutte le forze disponibili per salvare vite umane e prendere il controllo delle fiamme", si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Katz.