a milano

Inaugurato con Riccardo Muti"l'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Maestro per l'occasione ha tenuto nell'Aula Magna una lezione "in musica" con"l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

29 Nov 2025 - 20:12
00:30 
riccardo muti
universita cattolica del sacro cuore di milano