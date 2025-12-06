In Val di Fassa i Krampus "terrorizzano" gli sciatori

Sulle piste da sci in Val di Fassa non ci sono solo turisti. Con San Nicola, che si festeggia il 6 dicembre, sono arrivati anche i Krampus, terribili mostri appartenenti al folklore natalizio dei Paesi del Centro e Nord Europa, che hanno "spaventato" gli sciatori. Demoni orribili, i Krampus indossano pellicce scure o pelli di animale e sul viso portano maschere di legno con tanto corna. Si spostano al seguito di San Nicola, l'amato personaggio che è riuscito a sottometterli e che ora sono costretti a servire.