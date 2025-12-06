Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
L'IMPREVISTO

In Val di Fassa i Krampus "terrorizzano" gli sciatori

I terribili mostri del folklore natalizio hanno fatto capolino anche tra le nevi del Trentino

06 Dic 2025 - 15:01
01:00 

Sulle piste da sci in Val di Fassa non ci sono solo turisti. Con San Nicola, che si festeggia il 6 dicembre, sono arrivati anche i Krampus, terribili mostri appartenenti al folklore natalizio dei Paesi del Centro e Nord Europa, che hanno "spaventato" gli sciatori. Demoni orribili, i Krampus indossano pellicce scure o pelli di animale e sul viso portano maschere di legno con tanto corna. Si spostano al seguito di San Nicola, l'amato personaggio che è riuscito a sottometterli e che ora sono costretti a servire.

trentino
krampus
sciatori
video evidenza