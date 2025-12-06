In Val di Fassa i Krampus "terrorizzano" gli sciatori

I terribili mostri del folklore natalizio hanno fatto capolino anche tra le nevi del Trentino
Sulle piste da sci in Val di Fassa non ci sono solo turisti. Con San Nicola, che si festeggia il 6 dicembre, sono arrivati anche i Krampus, terribili mostri appartenenti al folklore natalizio dei Paesi del Centro e Nord Europa, che hanno "spaventato" gli sciatori. Demoni orribili, i Krampus indossano pellicce scure o pelli di animale e sul viso portano maschere di legno con tanto corna. Si spostano al seguito di San Nicola, l'amato personaggio che è riuscito a sottometterli e che ora sono costretti a servire.